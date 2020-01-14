Владикавказ, , 11:25 — REGNUM Новый министр строительства назначен в Северной Осетии. Должность главы министерства строительства и архитектуры занял Артур Тотиков.

Указ об этом подписан 13 января главой республики Вячеславом Битаровым, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе. Ранее руководство ведомством осуществлял Таймураз Касаев.

О новом министре известно, что он — уроженец города Газли Бухарской области Узбекистана. Ему 41 год. Тотиков окончил Северо-Осетинский государственный университет и Северо-Кавказский горно-металлургический институт.

До назначения на должность работал в течение девяти лет советником генерального директора, а впоследствии генеральным директором компании «ТиС», основным видом деятельности которого является производство строительных металлических конструкций и строительство под ключ коммерческих, социальных и промышленных объектов.