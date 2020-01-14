Киев, , 11:21 — REGNUM Сегодня, 14 января, в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе — возле здания Верховной рады, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, будут проходить акции протеста против принятия закона о продаже земли.

Полиция столицы Украины сообщает, что для обеспечения общественной безопасности и порядка силовики заступили на дежурство в усиленном режиме.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с призывом соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и «способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей».

ИА REGNUM напоминает, что 17 декабря под Радой происходили одновременно четыре акции протеста, в которых принимали участие несколько тысяч человек. Самым масштабным стало выступление противников продажи земли. В ходе акции произошли достаточно серьезные столкновения митингующих с силовиками, несколько человек пострадало. Полиция задержала 26 протестующих, но буквально тем же вечером они были отпущены на свободу. Тогда же организаторы митингов заявили, что акции протеста против продажи земли на Украине будут бессрочными.