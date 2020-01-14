Москва, , 11:18 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») уверен, что к началу курортного сезона в Абхазии будет политически спокойно.

«При всем плюрализме политической системы Абхазии все политики сходятся в том, что курортный сезон — это святое. Это то, что кормит Абхазию, поддерживает ее экономику, и поэтому я абсолютно уверен, что к началу курортного сезона там политически все будет спокойно и отдых отдыхающим будем обеспечен», — отметил Никонов в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, парламент Абхазии назначил исполняющим обязанности президента премьер-министра республики Валерия Бганбу.