Вашингтон, , 11:22 — REGNUM 13 января президент США Дональд Трамп поздравил корейскую диаспору с Днем американских корейцев. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей генерального консульства Южной Кореи в Лос-Анджелесе.

«Я хотел бы от всей души поздравить всех собравшихся в здании палаты представителей — Рэйберн-билдинг по случаю Дня американских корейцев. Корейцы внесли большой вклад в обогащение нашей страны, поэтому они являются неотъемлемой частью американской истории», — сказал Трамп.

В поздравлении глава Белого дома также отметил, что корейская диаспора внесла вклад в развитие американской экономики, а также в оборонный сектор и в сферу общественных услуг.

Президент также передал поздравление от своей супруги Мелании.

День американских корейцев был учреждён в США в 2005 году в ознаменование прибытия первых корейских иммигрантов на Гавайи 13 января 1903 года.