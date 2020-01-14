Екатеринбург, , 11:22 — REGNUM Власти Бисерти (Свердловская область) работают над ликвидацией последствий обильного снегопада, затруднившего движение автотранспорта. Об этом сообщает ЕАН.

Как заявила изданию глава посёлка Валентина Суровцева, с 1 января 2020 года конкурс на уборку снега выиграл новый подрядчик, которому ещё предстоит вникнуть во все детали процесса. Тем не менее власти уверены, что последствия выпадения осадков удастся преодолеть.

«Очень сильный снегопад всегда затрудняет ситуацию», — сказала Суровцева.

Работа продолжается в штатном режиме, а все автобусные маршруты в настоящее время уже работают, добавила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители посёлка пожаловались на паралич движения общественного транспорта. Инцидент произошёл после обильного снегопада.

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