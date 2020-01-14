Коломбо, Шри-Ланка, , 11:21 — REGNUM Подготовка соглашений об атомном и таможенном сотрудничестве России и Шри-Ланки будет ускорена. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Коломбо 14 января.

После переговоров с министром иностранных дел Шри-Ланки Динешем Гунаварденой Лавров сообщил, что стороны договорились сократить сроки подготовки некоторых документов, включая соглашения о мирном использовании атомной энергии и таможенном контроле.

Также будут приняты меры к повышению объёма товарооборота с текущих $400 млн до $700 млн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров прибыл в Шри-Ланку с рабочим визитом 14 января. Российский министр пригласил своего ланкийского коллегу Гунавардену нанести ответный визит в Москву.

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