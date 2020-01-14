Коломбо, Шри-Ланка, , 11:12 — REGNUM Российская компания «Аэрофлот» самостоятельно изменила расписание рейсов так, чтобы перелёты в Иран не осуществлялись ночью. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в шри-ланкийском Коломбо 14 января.

«Аэрофлот» сам принял решение летать в Иран в светлое время суток. Никаких секретов здесь нет, отметил российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о рекомендациях «Аэрофлоту», якобы поступивших от МИД. В связи с гибелью в Иране украинского лайнера, сбитого средствами ПВО, авиакомпанию призвали отказаться от ночных полётов в Тегеран. Только этот отечественный перевозчик отправляет рейсы в Иран.

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