Москва, , 11:11 — REGNUM Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин увидел рациональное зерно в возможности ограничить число президентских сроков до двух. Об этом он заявил 14 декабря.

Читайте также: Медведев: Конституция РФ — это баланс между свободой и ответственностью

Кудрин отметил, что эта тема вызывает большие дискуссии.

«Ограничить президентство двумя сроками, убрав слово «подряд», на мой взгляд, нормальная, рациональная мера», — заявил в интервью РИА Новости глава Счётной палаты.

Также по теме: Путин не допускает непродуманного внесения поправок в Конституцию — юрист

Напомним, в декабре 2019 года в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин высказался за отмену в Конституции РФ оговорки «подряд» в отношении числа сроков президентских полномочий. Вместе с тем, по его словам, менять или принимать новую Конституцию РФ не следует.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил сократить срок полномочий президента РФ до пяти лет вместо нынешних шести.

Добавим, что, согласно опросу, большинство жителей России (68%) выступают за внесение в Конституцию РФ различных поправок. Против этого 17% граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 70% жителей РФ предлагают внести в Конституцию поправки