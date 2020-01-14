Тегеран, , 11:21 — REGNUM Представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил, что правоохранительные органы страны уже арестовали нескольких подозреваемых по делу о крушении украинского авиалайнера. Об этом 14 января сообщает Al Arabia со ссылкой на Эсмаили.

Подробности пока не сообщаются, также неизвестны имена и количество арестованных.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке, при этом ни один военнослужащий США не пострадал.

После атаки ожидалась ответная реакция со стороны Вашингтона, что и привело к трагической случайности — по ошибке был сбит украинский самолет со 176 людьми на борту.

Власти Ирана уже признали вину за крушение пассажирского воздушного судна.

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