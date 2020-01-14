Нью-Дели, , 11:08 — REGNUM Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым на переговорах в Нью-Дели 15 января ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом Джайшанкар рассказал 14 января журналистам.

«Полагаю, что, кроме двусторонних отношений, в центре нашей беседы, конечно, будет ситуация на Ближнем Востоке», — сказал он.

По его словам, на Ближнем Востоке происходит много событий, включая ситуацию с Ираном. Также ситуация меняется в Сирии и Ливии, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Индию. Сегодня глава МИД РФ находится с визитом в Шри-Ланке, где проведёт переговоры с главой министерства иностранных дел Динешом Гунаварденой.

Кроме того, в ходе своего визита глава внешнеполитического ведомства России встретится с президентом Шри-Ланки Нандасеной Готабаей Раджапаксой и премьер-министром страны Махиндой Раджапаксой.

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