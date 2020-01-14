Махачкала, , 11:12 — REGNUM Полевые учения мотострелков 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) стартовали 13 января на полигоне Дальний в Дагестане. В занятиях принимают участие около 1 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 140 единиц вооружения и военной техники, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЮВО.

Мотострелки совершили марш в составе механизированных колонн в район выполнения учебно-боевых задач на общевойсковой полигон, где приступили к подготовке и ведению боевых действий. В частности, военные будут тренироваться в вождении боевых машин пехоты и армейских грузовиков в экстремальных условиях — на горных серпантинах и участках с вязким грунтом.

Смена подразделений на учебных местах будет происходить еженедельно. Завершатся полевые занятия контрольными стрельбами из вооружения БМП-3, автоматических и ручных гранатометов, пулеметов и автоматов АК-74М.