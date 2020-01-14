Джакарта, , 11:06 — REGNUM Эксперт по геополитике из Японии Кунихико Мияке заявил во время дискуссии в Джакарте, что Индонезия вместе со странами региона могла бы приложить коллективные усилия, чтобы противостоять доминированию Китая в Южно-Китайском море, включая акваторию вблизи индонезийского острова Натуна, сообщает информационное агентство Antara.

«Мы не должны противостоять Китаю в одиночку, потому что Китай является слишком сильной страной. Конфронтация — это последнее, что мы хотим. То, что можно сделать сейчас, — это коллективные усилия, чтобы компенсировать доминирование Китая», — заявил Кунихико Мияке в ходе дискуссии, проведенной в Университете Индонезии.

Ранее министерство иностранных дел Индонезии подчеркнуло, что в водах Натуны нет «пересекающейся юрисдикции», поскольку этот район является частью исключительной экономической зоны Индонезии, которая регулируется Конвенцией ООН по морскому праву.

Напомним, Индонезия не является стороной конфликта в территориальном споре с Китаем в Южно-Китайском море. Сторонами в споре являются Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам и Тайвань.