Коломбо, Шри-Ланка, , 11:04 — REGNUM Боевики перебираются из сирийской провинции Идлиб в Ливию и дестабилизируют там обстановку. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 14 января на пресс-конференции в шри-ланкийском Коломбо.

Он назвал Идлиб очагом террористической активности, который пока существует, хотя экстремисты там теряют позиции. Однако есть связь между Сирией и Ливией — значительная часть боевиков перебирается в Ливию, чтобы «продолжать мутить воду в этой стране».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Россия и Турция договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в сирийском Идлибе. 13 января из зоны начали выпускать мирных жителей.

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