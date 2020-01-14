Киев, , 11:00 — REGNUM На Украине политики продолжают обсуждать «особый статус Севастополя», который сохранится в Конституции после внедрения очередного этапа реформы децентрализации, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 января.

Как пояснил т.н. «представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич, такое положение дел сохранится до «деоккупации Крыма», чтобы зафиксировать соответствующие позиции Киева на международной арене.

«Пока Крым и г. Севастополь являются временно оккупированными территориями и упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, представляется целесообразным, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить Севастополь в качестве отдельной административно-территориальной единицы в Конституции Украины», — пояснил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде как неотложный проект закона о завершении реформы децентрализации власти.

Сегодня, 14 декабря, депутаты парламента Украины могут проголосовать за направление в Конституционный суд законопроекта Зеленского.»Децентрализация — это очень важная составляющая реформ, нужно ее завершать. И нужно, чтобы местные выборы в этом году, которые должны быть в октябре, происходили уже в обновленном административно-территориальном устройстве страны», — заявил прессе глава фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.