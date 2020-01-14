Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может впервые посетить Индию в феврале этого года. Об этом 14 января сообщает агентство Bloomberg.

По данным журналистов агентства, полученным от высокопоставленного чиновника в индийском правительстве, США и Индия согласовывают даты визита Трампа.

Напомним, в конце 2019 года на встрече в формате «2+2» между должностными лицами Соединённых Штатов и Индии в Вашингтоне были достигнуты определенные договоренности о расширении масштабов стратегического партнёрства.

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