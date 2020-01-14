Шри-Джаяварденепура-Котте, , 10:51 — REGNUM Москва не собирается вмешиваться в отношения между Ираном и США, однако готова помочь наладить диалог между Вашингтоном и Тегераном, в том случае, если обе стороны проявят к этому реальный интерес. Об этом сегодня, 14 января, на совместной пресс-конференции сминистром иностранных дел Шри-Ланки Динеш Гунавардены заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Мы против эскалации, с какой бы стороны она не наблюдалась и не исходила, — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. — Вмешиваться мы не собираемся, если под вмешательством имеются ввиду какие-то физические действия».

Дипломат также отметил, что Москва пыталась и пытается «содействовать началу контактов между США и Ираном для снижения напряжённости».

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«Мы сами готовы помочь, если стороны проявят к этому реальный интерес», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения США и Ирана резко обострились после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани 3 января. В ответ на это в ночь на 8 января военные иранского формирования Корпус стражей исламской революции нанесли ракетные удары по американским базам на территории Ирака.

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