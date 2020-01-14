Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM Конституционный суд РФ попытался защитить права на жилье по льготным условиям для молодых специалистов и семей на селе. Соответствующее постановление по делу жительницы Ростовской области Марины Алисовой огласили 14 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Конституционный суд РФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Алисова требовала признать неконституционным пункт 30 Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам РФ, проживающим в сельской местности по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года».

Ей, как работнице сельской больницы, выдали субсидию, но дом она построить и зарегистрировать не успела за отведенный срок — 1 год 5 месяцев — так как подрядчик работы не выполнил, хоть и получил более полумиллиона рублей. Из-за этого министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и местная администрация потребовали вернуть деньги. Поддержки в судах общей юрисдикции женщина не нашла.

Конституционный суд отметил, что федеральная программа развития сельских территорий направлена на «замедление процессов их депопуляции и повышение уровня жизни местного населения», но чтобы деньги были использованы по назначению, ввели сроки регистрации права собственности приобретаемого жилья.

Тем не менее, полагает КС, добросовестным гражданам должна быть обеспечена возможность в разумных пределах предвидеть последствия своих действий и быть уверенными в неизменности приобретенных прав и обязанностей.

«КС РФ неоднократно указывал на необходимость тщательного исследования судами фактических обстоятельств конкретного дела. Формальный подход тем более не должен допускаться в делах, где гражданин в отношениях с органами публичной власти выступает как слабая сторона. И значительное ухудшение его имущественного положения — вопреки целям социального государства — может стать результатом применения правовых норм без учета всех обстоятельств дела», — считает суд.

Так, оспариваемые нормы Типового положения не ограничивают круг доказательств, свидетельствующих об использовании получателем соцвыплаты этих средств по назначению и всех приложенных им усилий. Поэтому «не может производиться взыскание денежных средств с гражданина, если он проявил заботливость, осмотрительность и предпринял все зависящие от него меры» для того, чтобы зарегистрировать свое жилье в срок.

«При этом совершение контрагентом гражданина — продавцом жилого помещения или строительным подрядчиком — противоправных действий не может само по себе предопределять вывод о недобросовестности получателя выплаты. Не должна игнорироваться и достаточность установленного срока для строительства (приобретения) жилого помещения. Взыскание выплаты при подтверждении ее расходования по целевому назначению только ввиду отсутствия записи о регистрации права собственности по истечении определенного срока исказило бы саму суть рассматриваемых правоотношений. При подобном подходе предоставление выплаты утрачивало бы характер меры социальной поддержки граждан, избравших место жительства в сельской местности. Их имущественное положение в этой ситуации, напротив, было бы ухудшено, притом, что речь идет о лицах, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий», — утверждает Конституционный суд.

Таким образом, КС РФ полагает, что оспариваемые нормы сами по себе не противоречат Конституции, поскольку предполагают, что суды должны исследовать все обстоятельства дела, имеющие значение, и одно лишь отсутствие регистрации права собственности не может быть основанием для возврата выплаты, «поскольку это означало бы сугубо формальный подход к отправлению правосудия и противоречило Конституции РФ».

«Правительство РФ не лишено возможности уточнить правовое регулирование всех обстоятельств, связанных с отсутствием регистрации права собственности на жилое помещение по истечении установленного срока, и предусмотреть дифференциацию таких сроков в зависимости от выбранного гражданином способа реализации потребности в жилище», — рекомендует Конституционный суд.

Дело же Марины Алисовой теперь должно быть пересмотрено.

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