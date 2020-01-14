Киев, , 10:38 — REGNUM «Страна в смартфоне» (один из технологических проектов, реализовать который обещала нынешняя власть Украины — ред.) сразу заканчивается тогда, когда обычная инфраструктура «устает», — заявил украинский политолог Юрий Гаврилечко, комментируя очередное ЧП в Киеве.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 13 января случился прорыв теплосети с кипятком в торговом центре Ocean Plaza в Киеве. По предварительным данным, в результате происшествия как минимум девять человек обварились кипятком.

Эксперт подчеркивает, что «устает» инфраструктура на Украине с завидной периодичностью и далее будет «уставать» все сильнее и сильнее.

«Чем дольше руководство страны будет жить в «стране в смартфоне», тем больше в стране, которая живет в реальности, будет проблем и катастроф. Декоммунизация инженерных сетей, а также ГСН и СНиПов идет полным ходом», — отмечает Гаврилечко.

Согласно официальной информации, по состоянию на утро 14 января подтоплений в торговом центре нет, вода сошла самотеком. Аварийно-коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы, теплоснабжение потребителям в этом районе подается по обводным веткам теплосети.