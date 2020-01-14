Буниа, Конго, , 10:34 — REGNUM Вооруженные силы ДР Конго объявили о захвате крупного лагеря повстанцев на востоке страны, откуда планировалось и координировалось большое число нападений. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, лагерь, известный как Мадина, находится в лесной местности и более двух десятилетий использовался Союзными демократическими силами (АДС).

Его захват является серьезным препятствием для повстанцев, но «дорого обошелся военным», отмечают военные источники.

В воскресенье, 12 января, официальные лица заявили, что по меньшей мере 30 солдат были убиты в ходе боевых действий по захвату лагеря, в результате которых погибли 40 повстанцев.

Напомним, что в последние месяцы на востоке ДР Конго участились нападения на мирных жителей после начала официального армейского наступления против сил АДС в октябре.