Пекин, , 10:29 — REGNUM Китай в течение двух лет будет обязан приобрести американские товары на $200 млрд в четырёх отраслях промышленности. Такое обязательство прописано в торговом соглашении, которое США И Китай планируют подписать уже на текущей неделе. Об этом 14 января газета South China Morning Post со ссылкой на представителя администрации главы Белого дома Дональда Трампа и несколько источников.

Читайте также: Китай перестал считаться валютным манипулятором в США

Так, Китай должен будет закупить промышленные товары на сумму $75 млрд, приобрести энергоносители на сумму $50 млрд, направить $40 млрд на закупку сельскохозяйственной продукции из США и $35−40 млрд — на сектор услуг.

Ранее по теме: Трамп назвал возможную дату подписания первой фазы сделки с Китаем

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский минфин перестал считать Китай страной, производящей манипуляции с национальной валютой. Уточняется, что КНР обязалась «воздержаться от конкурентной девальвации» и выразила готовность публиковать данные об обменных курсах и внешних расчётах. Соответствующее заявление Китай сделал в рамках первой фазы торговой сделки между Пекином и Вашингтоном.

Напомним, президент Дональд Трамп заявил, что соглашение о первой фазе торговой сделки между США и Китаем может быть подписано 15 января.