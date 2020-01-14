Москва, , 10:27 — REGNUM Россия планирует сложить воедино усилия европейских стран для достижения перемирия в Ливии, заявил 14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы МИД РФ, окончательного результата по урегулированию ситуации в Ливии на переговорах в Москве достигнуто не было, но усилия продолжатся.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 января, в Москве прошли переговоры противоборствующих сторон в Ливии под эгидой России и Турции.

Однако глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар уехал из российской столицы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

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