Нью-Дели, , 10:33 — REGNUM Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» поставляются Индии в соответствии с графиком. Об этом сообщил 14 января журналистам глава международного отдела министерства обороны Индии Сомнат Гош.

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что никаких проблем с поставками на текущем этапе нет.

Как сообщало ИА REGNUM, о поставках российских ЗРС в Индию стороны договорились в октябре 2018 года. В рамках контракта стоимостью более $5 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400, при этом поставка пятого ожидается в первой половине 2025 года.

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