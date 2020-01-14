Сеул, , 10:38 — REGNUM Северокорейским гражданам стоит ожидать «смертельной битвы» против санкций США. Такой комментарий опубликован 14 января газетой «Минчжу чосон».

Издание говорит о «кампании фронтального прорыва», нацеленной на нейтрализацию «беспрецедентно убийственных санкций» и давления на страну. Враждебные силы отрицают само право КНДР на существование, и противостояние им станет битвой не на жизнь, а на смерть.

Стране необходимо добиться скорого экономического взлёта, для чего потребуется «проходить сквозь стены» и «прыгать в пламя». Кампания США по удушению Северной Кореи достигла пределов, подчёркивает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, США требуют от КНДР денуклеаризации.

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