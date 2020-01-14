Абу-Даби, , 10:21 — REGNUM Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) инвестируют в развитие энергетического сектора Индонезии на сумму 22,89 млрд долларов США, сообщает информационное агентство Antara.

Издание отмечает, что стороны заключили 11 деловых соглашений в сфере энергетики, а также пять соглашений в областях религии, образования, сельского хозяйства, здравоохранения и борьбы с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ОАЭ выразили желание инвестировать в развитие недвижимости, особенно в индонезийской провинции Ачех.

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