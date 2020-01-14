Ташкент, 14 января 2020, 10:18 — REGNUM Указы о назначении хокимов (глав) 12 областей республики и мэра Ташкента подписал глава государства Шавкат Мирзиёев, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.
Документы были подписаны после состоявшихся заседаний кенгашей (советов) народных депутатов, которые прошли впервые после парламентских выборов.
Андижанскую область возглавил Шухратбек Абдурахманов, Бухарскую область — Уктам Барноев, Наманганскую область — Хайрулло Бозаров, Сурхандарьинскую область — Тура Боболов, Ферганскую область — Шухрат Ганиев, Сырдарьинскую область — Гофуржон Мирзаев, Кашкадарьинскую область — Зойир Мирзаев, Джизакскую область — Эргаш Салиев, Навоийскую область — Кобул Турсунов, Самаркандскую область — Эркинжон Турдинов, Ташкентскую область — Рустам Холматов, Хорезмскую область — Фарход Эрманов.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 января мэром Ташкента был утвержден Жахонгир Артикходжаев. Совет министров Каракалпакстана возглавил Кахраман Сариев.
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