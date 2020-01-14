Москва, , 10:17 — REGNUM Пакет проектов постановлений об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой отечественной войне внес на рассмотрение Госдумы депутат от ЛДПР Сергей Иванов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

Проекты постановлений предусматривают применение акта об амнистии к достаточно ограниченному кругу лиц, исходя из социально-возрастного критерия.

Акт об амнистии предлагается распространить на впервые осужденных к лишению свободы за умышленное преступления небольшой и средней тяжести. Амнистия, в случае ее поддержки, не коснется лиц, осужденных за умышленные убийства, грабежи, разбои, терроризм, экстремизм, захват заложников, бандитизм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления.