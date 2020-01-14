Таллин, , 10:16 — REGNUM Надежды на изменения в России, возникшие во время президентства Бориса Ельцина, не оправдались. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

По ее словам, когда Россия признала независимость Эстонии при Ельцине, многие эстонцы надеялись, что РФ тоже станет «свободным и демократическим государством».

«К сожалению, всё сложилось не так», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, Кальюлайд занимает должность президента Эстонии с 10 октября 2016 года. Она неоднократно заявляла о необходимости продления антироссийских санкций Евросоюза.

Ранее Кальюлайд вернула российскому посольству бутылку крымского шампанского, подаренную ей на 50-летие.

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