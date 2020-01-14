Екатеринбург, , 10:15 — REGNUM В предварительном голосовании «Единой России» на довыборы в свердловское заксобрание примут участие три кандидата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в реготделении партии.

Документы на участие в праймериз подали глава Ивделя Петр Соколюк, депутат гордумы Краснотурьинска, бизнесмен Василий Седельников и ивдельская предпринимательница Лариса Зарамышева.

Предварительное голосование пройдёт 2 февраля 2020 года. Сами довыборы состоятся в мае 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, вакантное место освободилось после смерти депутата заксобрания Анатолия Сухова. Сухов скоропостижно скончался в августе 2019 года в возрасте 63 лет.

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