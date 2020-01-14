Сухум, , 10:13 — REGNUM Рауль Хаджимба самостоятельно решил уйти с поста президента Абхазии. Об этом он заявил 13 января в интервью ТАСС.

Экс-президент подчеркнул, что ни те, кто приезжал к нему для ведения переговоров, ни кто-то еще не требовали от него уйти в отставку.

«Со мной на эту тему никто не говорил. Я принимал решение сам», — заявил Хаджимба.

Свое решение оставить президентский пост он объяснил тем, что стремился сохранить стабильность в стране. Хаджимба отметил, для него было важнее не допустить кровопролития своих близких, друзей и граждан республики, чем сохранить должность.

Как передавало ИА REGNUM, отставка Хаджимбы происходила на фоне уличных беспорядков — протестующие захватили здание администрации президента. Для урегулирования конфликта в Абхазию прибыла делегация из России.

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