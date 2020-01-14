Оттава, , 10:05 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонном разговоре, который состоялся накануне, 13 января, обсудил с главой правительства Швеции Стефаном Лёвеном последние события, связанные с расследованием крушения в Иране пассажирского самолёта компании «Международные авиалинии Украины». Об этом сообщила пресс-служба канадского премьера.

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«Оба лидера подчеркнули настоятельную необходимость тщательного, полного и открытого расследования этого инцидента, — говорится в сообщении пресс-службы. — Также они подчеркнули свою приверженность к тесному сотрудничеству в рамках международной группы стран, чьи граждане погибли в катастрофе рейса PS752».

Отмечается, что собрание группы под председательством Канады состоится на этой неделе в Лондоне.

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Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», направлявшийся в Киев, разбился 8 января почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту лайнера 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. Официальные лица США, Канады и Великобритании считают, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной по ошибке иранской системой ПВО.

Добавим, что ранее Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина создали специальную группу помощи родным погибших в катастрофе самолета в Тегеране. Как уточнил канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань, она будет оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы и заниматься оказанием необходимой им помощи.