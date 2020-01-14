Эрбиль, Ирак, , 10:04 — REGNUM Власти Иракского Курдистана и Китая подписали соглашение о строительстве генерального консульства КНР в Эрбиле, об этом 14 января сообщает Kurdistan24.

Региональное правительство курдской автономии предоставило участок земли специально для реализации поставленной задачи.

Напомним, в последние годы отношения между Иракским Курдистаном и Китаем значительно развиваются.

В декабре 2019 года в университета Салахуддина в Эрбиле открылись курсы по изучению китайского языка. В ближайшем будущем в Пекине будут открыты курсы по изучению курдского языка.

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