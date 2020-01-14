Барнаул, , 10:01 — REGNUM Исполняющим обязанности координатора Алтайского регионального отделения политической партии ЛДПР назначен 25-летний уроженец Коми и профессиональный юрист Максим Крайн. До этого он работал помощником главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова (ЛДПР). Об этом кадровом назначении сообщает сайт алтайских либерал-демократов.

У алтайского отделения партии ЛДПР сменился руководитель, им стал Максим Крайн Цитата сайта алтайского отделения ЛДПР

Уточняется при этом, что нового лидера назначил Высший Совет ЛДПР, и что в партии делают ставку на молодежь.

Судя по биографии Максима Крайна, несмотря на свою молодость, он уже имеет политический опыт. По итогам участия в избирательной кампании по выборам в Совет депутатов городского поселения Сосногорск он занял второе место, набрав больше 32% голосов.

Также Максим помощником члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ, экс-министра труда и социального развития РФ Сергея Калашникова и три года был референтом Управления организационно-партийной работы в центральном аппарате ЛДПР, а в 2019 году курировал Сибирский и Дальневосточный Федеральные округа.