Магадан, Магаданская область, , 10:08 — REGNUM В полуфинал «Лидеры России» попали участники из Магаданской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе конкурсантов от Магаданской области.

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Всего от Дальнего Востока в полуфинал конкурса, который пройдёт в ДВФУ во Владивостоке с 15 по 16 января, поступило 9 644 заявки от управленцев. В итоге отобрано для участие 330 претендентов. Колыму будут представлять 9 кандидатов.

Всего будет 11 полуфиналов. Из них 8 — региональных, а 3 — полуфиналы специализаций.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край представит на конкурсе «Лидеры России» 70 кандидатов.