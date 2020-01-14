Париж, , 09:52 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто провел двустороннюю встречу с министром обороны Франции Флоренс Парли в Париже 13 января, передает информационный портал Detik.

Стороны обсудили шаги по укреплению оборонного сотрудничества и усилия по развитию оборонной промышленности Индонезии.

«Я отмечаю, что, будучи двумя стратегическими партнерами, Индонезия и Франция наладили хорошее сотрудничество в области обороны. Индонезия хочет и впредь расширять сотрудничество в этой области, особенно в сфере продвижения оборонной промышленности Индонезии», — заявил Прабово Субианто во время встречи в офисе министерства обороны Франции.

Министры двух государств договорились укреплять отношения, которые будут изложены в форме соглашения о сотрудничестве в области обороны. Договор, как ожидается, затронет сферы развития оборонной промышленности, науки и техники, военной разведки, операций по поддержанию мира и гуманитарных миссий во время стихийных бедствий и борьбы с терроризмом.

Прабово Субианто подчеркнул, что Индонезия готова тесно сотрудничать с французскими промышленными компаниями, чтобы сделать индонезийскую оборонную промышленность частью глобальной производственной цепочки.

Напомним, оборонное сотрудничество между Индонезией и Францией продолжает укрепляться. В 2017 году стороны согласовали письмо о намерениях для расширения сотрудничества в области обороны, включая безопасность на море. С 2013 года Индонезия и Франция проводят ежегодный форум в сфере обороны.