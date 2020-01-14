Багдад, , 10:03 — REGNUM Протестующие в Ираке недовольны тем, что противостояние Ирана и США уводит на второй план демонстрации в стране. Об этом 14 января сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

«Мы опасаемся того, что демонстрации забыты, а чиновники концентрируются на проблемах, которые нам не интересны, не отражают основные наши цели», — отметила в комментарии агентству одна из активисток протеста.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются несколько месяцев. В результате столкновений демонстрантов и сотрудников правопорядка погибли сотни человек, сотни получили ранения.

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