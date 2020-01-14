Москва, , 09:57 — REGNUM Россия продолжает работу с ливийскими сторонами по урегулированию конфликта в этой стране. Об этом заявили 14 января представители МИД РФ.

«Да. Работа со сторонами продолжается», — сообщили в дипведомстве ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские дипломаты подтвердили, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав межливийское соглашение. Маршал заявил, что в проекте документе не было ряда требований его армии.

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