Москва, , 09:51 — REGNUM Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар улетел из Москвы, не подписав межливийского соглашения. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в МИД РФ.

Вместе с тем, в ведомстве подтвердили факт продолжения работы со сторонами конфликта по разработке межливийского соглашения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла заявил, что Делегация Правительства национального согласия Ливии покинула Москву после подписания соглашения о прекращении огня с Ливийской национальной армией.