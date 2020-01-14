Хараре, , 09:51 — REGNUM Министр иностранных дел Китая призвал отменить санкции ЕС и США против Зимбабве, заявив, что они не имеют под собой оснований по международному праву. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, министр иностранных дел КНР Ван И дал эти комментарии в ходе своего визита в Зимбабве.

«Односторонние санкции, введенные некоторыми странами и организациями в отношении Зимбабве, не имеют оснований в международном праве и нарушают законные права и интересы Зимбабве в области развития», — цитирует заявление И информационное агентство Bloomberg.

По информации журналистов, Ван И прибыл в Зимбабве в субботу, 11 января, в рамках своего январского тура по пяти странам Африки. Он уже посетил Египет, Джибути и Эритрею и планирует отправиться в Бурунди, отмечают репортеры.

Напомним, что в октябре власти Зимбабве объявили один день государственным праздником, чтобы побудить жителей выйти на акции протеста против санкций. США и ЕС, однако, сохранили санкции, ссылаясь на отсутствие прогресса в демократических реформах и реформах в области прав человека, а также на ограничения свободы прессы.

В настоящее время финансовые ограничения и ограничения на поездки в США распространяются на 85 человек, включая президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву.

56 компаний и организаций также сталкиваются с рядом ограничений.

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