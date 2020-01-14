Нукус, Узбекистан, , 09:47 — REGNUM Председателем совета министров Каракалпакстана в Узбекистане назначен Кахраман Сариев, сообщили 14 января в пресс-службе президента республики.

Кандидатура Сариева была представлена председателем Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана и согласована с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Кроме того, председателем парламента Каракалпакстана избран Муса Ерниязов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января совет (кенеш) народных депутатов Ташкента утвердил в должности хокима (мэра) города Джахонгира Артыкходжаева. В этот же день хокимом (главой) Сурхандарьинской области утвержден Тура Боболов.

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