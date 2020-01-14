Оттава, , 09:42 — REGNUM Власти Канады и Великобритании планируют обсудить вопросы, связанные с пребыванием в Оттаве принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Об этом в интервью телеканалу Global News заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Он отметил, что пока подобных дискуссий о присутствии герцога и герцогини Сассекских не велось, «но они еще последуют и будут проходить на разных уровнях». Так, в частности, предстоит обсудить вопрос о том, кто будет покрывать расходы на безопасность, пока принц Гарри и его жена Меган Маркл живут в Канаде.

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«Я думаю, что большинство канадцев благосклонно относятся к тому, что королевские особы будут находиться здесь, но еще предстоит провести много дискуссий на тему того, как это все будет выглядеть и каких расходов это потребует», — подчеркнул Трюдо.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 января, королева Елизавета II обнародовала заявление, в котором говорится, что королевская семья согласилась на переходный период, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время в Канаде и Великобритании.

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Напомним, 8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили о своём решении отказаться от исполнения обязанностей «старших» членов королевской семьи и начать работать самостоятельно, чтобы стать финансово независимыми.

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