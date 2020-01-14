Сеул, , 09:47 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал поздравление с днем рождения лидера КНДР Ким Чен Ына президентом США Дональдом Трампом, об этом 14 января сообщает Reuters.

С точки зрения Мун Чжэ Ина, данное решение увеличивает шансы на возобновление переговоров о денуклеаризации полуострова.

«Президент Трамп направил ему (Ким Чен Ыну) поздравление с днем рождения, чтобы подчеркнуть готовность к переговорам. Это была отличная идея», — заявил президент Южной Кореи во время пресс-конференции, прошедшей в Сеуле.

Напомним, власти Северной Кореи подтвердили факт получения Ким Чен Ыном поздравительной телеграммы, что косвенным образом позволяет уточнить день рождения лидера КНДР, который никогда не афишировался. По данным правительства США, глава КНДР родился 8 января 1984 года.

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