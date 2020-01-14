Тбилиси, , 09:35 — REGNUM Грузинскую границу необходимо закрыть для граждан Ирана. Такое заявление сделал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 13 января в эфире одной из передач «Первого канала» грузинского телевидения.

«В связи с нынешней ситуацией в Иране, я бы закрыл границу и не пустил бы ни одного гражданина Ирана в Грузию», — сказал бывший глава страны.

По его мнению, граждане Ирана якобы представляют потенциальную террористическую угрозу для Грузии, поэтому необходимо «перестраховаться». Саакашвили также похвалил президента США Дональда Трампа за его действия на Ближнем Востоке и заявил, что сложилась ситуация, когда у Грузии появилась новая возможность вступить в НАТО.

Как передавало ИА REGNUM, другое публичное заявление Саакашвили уже заинтересовало правоохранительные органы. Его утверждение в эфире телеканала «Главный канал» о том, что его соратники едва не захватили власть 20 июня 2019 года, заинтересовали правоохранительные органы.

Напомним, в начале января ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась из-за противостояния Ирана и США. Американские ВВС в ходе воздушного удара убили командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. В ответ Тегеран нанес ракетный удар по двум американским базам в Ираке.

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