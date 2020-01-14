Москва, , 09:30 — REGNUM Глава Счетной палата РФ Алексей Кудрин продолжает «топить» правительство Дмитрия Медведева, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление Кудрина о воровстве из федерального бюджета 2−3 млрд рублей.

«Масштабы коррупции в стране на самом деле огромные, но Кудрин мало что сделал для исправления ситуации, будучи министром финансов и вице-премьером.

Основа коррупции — это непрозрачные государственные процедуры, пониженный контроль и отсутствие необходимой общественной поддержки.

Вот если бы господин Кудрин сначала рассказал, что он сделал или как ему мешали и кто, а затем сказал, что сделать, то можно было бы не думать, что это сведение политических и личных счетов», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, денежные средства в размере 2−3 млрд рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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