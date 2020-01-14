Москва, 14 января 2020, 09:30 — REGNUM Глава Счетной палата РФ Алексей Кудрин продолжает «топить» правительство Дмитрия Медведева, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление Кудрина о воровстве из федерального бюджета 2−3 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, денежные средства в размере 2−3 млрд рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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