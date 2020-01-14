Ниамей, , 09:25 — REGNUM Главнокомандующий армией Нигера генерал Ахмед Мохамед был уволен через четыре дня после того, как исламисты убили 89 солдат в результате нападения на военную базу Чинегодар, нанеся самый серьезный за последний год урон вооруженным силам западноафриканской страны. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, об отставке генерала Мохамеда наряду с увольнением трех других высших должностных лиц было объявлено на государственном радио после заседания правительства страны.

Более чем два года пребывания генерала Мохамеда на посту главнокомандующего было отмечено резким увеличением числа нападений со стороны боевиков, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По информации телерадиокомпании, на посту главнокомандующего его заменил генерал-майор Салифу Моди.

Напомним, что в прошлом месяце 71 солдат был убит в результате нападения на военный лагерь в том же регионе Тиллабери.

По словам репортёров, в настоящее время президент Нигера Махамаду Иссуфу находится во Франции с лидерами четырех других бывших французских колоний, пострадавших от джихадистского мятежа в Сахеле. На встрече также присутствуют лидеры Чада, Мали, Буркина-Фасо и Мавритании.

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