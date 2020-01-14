Триполи, , 09:20 — REGNUM Делегация Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем покинула Москву после подписания соглашения о прекращении огня с Ливийской национальной армией (ЛНА). Об этом 14 января РИА Новости заявил министр иностранных дел ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла.

«Делегация президентского совета ПНС и Высшего совета государства покинула Москву после подписания соглашения, и сейчас мы находимся в Стамбуле», — сказал он.

Министр добавил, что командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар требовал отсрочки в подписании соглашения для изучения проекта этого документа.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 января, в российской столице проходили переговоры противоборствующих сторон в Ливии под эгидой России и Турции. Однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия Ливии.

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