Тбилиси, , 09:13 — REGNUM Заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что при его правлении порт в Анаклии не построили из-за отсутствия денег, являются ложью. К такому выводу пришел спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы услышали еще одну ложь Саакашвили, якобы «Национальное движение» всегда хотело построить порт Анаклия, однако у них на это не было денег», — рассказал Талаквадзе.

Он напомнил, экс-президент заявил, что для строительства порта требовалось $220 млн, и в бюджете не было таких денег. Между тем, как заметил Талаквадзе, когда Саакашвили возглавлял страну, то были построены его новая резиденция и здание второго парламента, на которые ушло больше озвученной суммы.

Спикер парламента также выразил уверенность, что порт в Анаклии будет построен, и к нему «подключатся более надежные люди».

Как передавало ИА REGNUM, планы построить крупный черноморский порт в Анаклии появились в 2014 году. Инвестора, готового вложиться в строительство порта, ищут с 2016 года. С «Консорциумом развития Анаклии» правительство заключило договор на поиск инвесторов, но все сроки по договору вышли 31 декабря 2019 года, и контракт было решено расторгнуть.

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