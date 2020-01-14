Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Ливийское Правительство национального согласия (ПНС) стоит перенести из Триполи в другой город, чтобы предотвратить нападение на столицу Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом заявила заместитель спецпредставителя генсека ООН в Ливии по политическим вопросам Стефани Уильямс, выступая по видеосвязи из Триполи на семинаре в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

Она поддержала предложения выступавших экспертов «по устранению привлекательности Триполи как цели» для ЛНА. Временно перенести ПНС предложено в город Сирт на севере страны или в муниципальный округ Джафра на юге.

Так, «децентрализацию государственной инфраструктуры» Ливии предложил бывший атташе по вопросам торговли в посольстве США в Ливии Нейт Мейсон. Стороны конфликта стремятся завладеть «деньгами Триполи», заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Москве проходили межливийские переговоры, в которых участвовал глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар. 14 января он покинул Россию, отказавшись подписать соглашение о перемирии с ПНС.

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