Триполи, 14 января 2020, 08:59 — REGNUM В ночь на 14 января на юге Триполи возобновились вооруженные столкновения, передает телеканал Al Arabiya.
Это произошло на фоне отъезда из Москвы командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара без подписания соглашения о прекращении огня.
Отмечается, что звуки артиллерийских выстрелов слышны в южных пригородах столицы Ливии, в районах Салах-эд-Дин и Айн-Зара.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 января, в российской столице проходили переговоры противоборствующих сторон в Ливии под эгидой России и Турции. Однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия Ливии.
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