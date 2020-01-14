Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM В столице Среднего Урала скоропостижно скончался инициатор создания Региональной валютной биржи Геннадий Яшин. Об этом сообщает ЕАН.

Известный хозяйственник ранее заведовал отделом обкома КПСС, был секретарём городского комитета КПСС и обкома комсомола, первым секретарём горкома комсомола.

Яшин скончался на 72-м году жизни. Прощание с погибшим состоится 15 января в полдень в траурном зале «Вознесение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринурге умер выдающийся художник-конструктор Ролен Шеин. Деятелю культуры и искусства было 93 года.

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