Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Многие страны активно ищут возможности повлиять на президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, заявил госсекретарь США Майкл Помпео выступая перед сотрудниками IT-компаний в Калифорнии.

«Важно понимать: не только Россия, но и многие другие игроки пытаются выяснить, как можно повлиять на выборы, навредить (избирательной) системе», — сказал Помпео, трансляция выступления которого велась на сайте Госдепа.

Вместе с тем он не назвал конкретных стран, в отношении которых США выдвигают такие обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, следующие, 59-е, выборы президента в США пройдут осенью — 3 ноября 2020 года. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что текущий год в США всё будет подчинено президентским выборам — и это будет главный фактор, влияющий на международную политику.

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